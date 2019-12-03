Автокрісло для дитини: як обрати та на що звернути увагу

З 20 листопада в Україні набули чинності штрафи за порушення правил перевезення дітей в автомобілі.

Тож питання про те, як обрати автокрісло, стало особливо актуальним. Але для багатьох – це завдання не з легких.

Адже купуючи його, необхідно звернути увагу на стільки ключових моментів – пластик, з якого зроблено автокрісло, оббивку, ремені.

Детальніше про те, як правильно підібрати автокрісло під вік і зріст дитини, читайте на Фактах ICTV.