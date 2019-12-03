Для чого потрібне автокрісло та штрафи за його відсутність
Головна функція дитячого автокрісла – безпека дитини. У екстрених ситуаціях і ДТП саме воно захистить її від можливого травмування.
За перевезення дітей без автокрісла водії повинні сплатити штраф у розмірі 510 грн. Якщо подібне правопорушення повториться протягом року, то заплатити доведеться 850 грн.
Група автокрісел 0-0+
Група 0 – це автокрісла для новонароджених дітей до 10 кг. Вони мають плоске або майже плоске дно. Встановлюються на задньому сидінні ногами до дверей, боком за напрямком руху. Фіксуються штатним ременем безпеки.
Група 0+ передбачена для дітей вагою до 13 кг і віком до року. Їх рекомендують встановлювати на передньому або задньому сидіннях проти напрямку руху.
Група 1-2
Група 1 розрахована на дітей 9-18 кг від дев’яти місяців до 4 років. Якщо дитина вже сидить, то можна купувати.
Група 2 підходить для дітей від 3 до 7 років вагою 15-25 кг. Зазвичай такі автокрісла мають регульований підголівник.
Група 2-3
Такі автокрісла розраховані для дітей віком 3-12 років і вагою 15-36 кг. Вони не мають ременів. Тому пасажира фіксують за допомогою штатного ременя безпеки.
Група 3
Такі автокрісла ще називають бустерами. Це сидіння-підкладка, яка не має спинки та бокового захисту, з твердою основою і підлокітниками. Власних ременів безпеки в бустері немає. Відрізняється невеликою вагою і компактністю.
Бустер орієнтований на дітей 22-36 кг від 6 до 12 років. Якщо дитина вище 130-135 см, то бустер можна використовувати.
Встановлення автокрісла в автомобілі
Існує декілька способів встановлення автокрісла:
- за допомогою штатних ременів безпеки – передбачає фіксацію автокрісла штатними ременями транспортного засобу через спеціальні отвори в каркасі крісла;
- за допомогою ISOFIX – підійде, якщо ваш автомобіль обладнаний спеціальними скобами, в які і вставляється ISOFIX. Але вона не використовується для автокрісел 0 категорії;
- встановлення проти напрямку руху – передбачене для маленьких дітей до 9 місяців і 9 кг, які повинні їздити в дитячому автокріслі групи 0;
- встановлення за напрямком руху – передбачене для 1-3 груп.
Універсальної інструкції, як фіксувати автокрісло, немає. У кожної моделі є своя інструкція для експлуатації. Тому дотримуватися її дуже важливо.
Як обрати місце для встановлення автокрісла
Найбезпечніше місце в автомобілі – центральне заднє сидіння. Тут більше простору, а ще за бічного зіткнення в малюка буде безпечна дистанція від місця удару.
Якщо такий варіант не підходить для вашого авто, тоді краще ставити автокрісло за переднім пасажирським сидінням. Воно більш безпечне, ніж за водієм, тому що дитина сидить не з боку проїжджої частини, а з боку тротуару.
Як перевозити дитину в автокріслі
Дитину потрібно посадити в автокрісло, закріпити і переконатися, що їй зручно і вона щільно зафіксована. Якщо взимку вона одягнена в теплу куртку, то її краще зняти, оскільки дуже важливо, щоб ремінь безпеки щільно прилягав до тіла малюка.
Ідеальною відстанню між ним і ременем є ширина двох пальців.
На що ще потрібно звернути увагу
- Перш ніж купувати автокрісло, потрібно визначити, яка група вам потрібна.
- Переконайтеся, які кріплення для автокрісла є у вашому авто. Не забувайте, що ISOFIX більш безпечна, порівняно зі штатними ременями безпек, але і коштує дорожче.
- Зверніть увагу на додаткове оснащення: столик, м’які накладки на ремені безпеки.
- Особливу увагу потрібно звернути на матеріал оббивки дитячого сидіння. Краще, якщо це будуть натуральні тканини. Для синтетичних можна придбати бавовняний чохол.