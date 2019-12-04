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Факты / Украина

Обыски в офисе Медведчука: СБУ отрицает причастность к нардепу

Служба безопасности Украины проводит обыски в одном из офисов народного депутата от Оппозиционной платформы – За життя Виктора Медведчука в Киеве.

медведчук

Народный депутат от Оппозиционной платформы — За жизнь Виктор Черный заявил, что СБУ проводит обыски в офисе нардепа Виктора Медведчука по улице Большая Васильковская, 23б.

Также в этом здании находятся несколько приемных депутатов партии.

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По его словам, такие действия расцениваются как давление на политсилу в преддверии встречи в нормандском формате.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что следственные действия происходят в другом помещении и отношения к политику не имеют.

Напомним, 31 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что знает информацию о финансировании партии Оппозиционная платформа – За жизнь. Он отметил, что это “будет очень громкая история, которая плохо закончится”.

Источник: 112 Украина

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