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Факти / Україна

Обшуки в офісі Медведчука: СБУ заперечує причетність до нардепа

Служба безпеки України проводить обшуки в одному з офісів народного депутата від Опозиційної платформи – За життя Віктора Медведчука в Києві.

медведчук

Народний депутат від Опозиційної платформи — За життя Віктор Чорний заявив, що СБУ проводить обшуки в офісі нардепа Віктора Медведчука по вулиці Велика Васильківська, 23б.

Також в цій будівлі знаходяться кілька приймальних депутатів партії.

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За його словами, такі дії розцінюються як тиск на політсилу напередодні зустрічі в нормандському форматі.

Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська заявила, що слідчі дії відбуваються в іншому приміщенні і відношення до політика не мають.

Нагадаємо, 31 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що знає інформацію про фінансування партії Опозиційна платформа – За життя. Він зазначив, що це “буде дуже гучна історія, яка погано закінчиться”.

Джерело: 112 Україна

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