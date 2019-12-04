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Факты / Украина / Политика

В войне с Россией погибли 14 тыс. человек – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что с начала войны в Донбассе погибли 14 тыс. человек.

В войне с Россией погибли 14 тыс. человек – Пристайко

Во время участия в мероприятиях по встрече лидеров НАТО в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что с начала войны на Донбассе погибли 14 тыс. человек.

Пристайко отметил, что даже не будучи членом Альянса, Украина защищает восточный фланг НАТО.

– Мы не понаслышке знаем, что такое настоящие угрозы на передовой – в Украине погибло 14 тыс. чел через решение России военным путем навязать свою политическую систему нашим людям, – сказал министр.

Читайте: За пять лет войны на Донбассе погибло более 3,3 тыс. мирных граждан – ООН

Ранее в ООН заявляли, что количество жертв, связанных с войной на Донбассе, по состоянию на 31 октября составляет более 40 тыс. человек, из них более 13 тыс. – погибли.

Напомним, во время совещания в Офисе президента по подготовке к нормандскому саммиту были утверждены пять сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.

Источник: МИД

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