Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что с начала войны в Донбассе погибли 14 тыс. человек.

Во время участия в мероприятиях по встрече лидеров НАТО в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что с начала войны на Донбассе погибли 14 тыс. человек.

Пристайко отметил, что даже не будучи членом Альянса, Украина защищает восточный фланг НАТО.

– Мы не понаслышке знаем, что такое настоящие угрозы на передовой – в Украине погибло 14 тыс. чел через решение России военным путем навязать свою политическую систему нашим людям, – сказал министр.

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Ранее в ООН заявляли, что количество жертв, связанных с войной на Донбассе, по состоянию на 31 октября составляет более 40 тыс. человек, из них более 13 тыс. – погибли.

Напомним, во время совещания в Офисе президента по подготовке к нормандскому саммиту были утверждены пять сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.