Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що з початку війни на Донбасі загинули 14 тис. осіб.

Під час участі у заходах в рамках зустрічі лідерів НАТО у Лондоні Вадим Пристайко заявив, що з початку війни на Донбасі загинуло 14 тис. осіб.

Пристайко наголосив, що навіть не будучи членом Альянсу, Україна захищає східний фланг НАТО.

– Ми не з чуток знаємо, що таке справжні загрози на передовій – в Україні загинуло 14 тис.осіб через рішення Росії воєнним шляхом нав’язати свою політичну систему нашим людям, – сказав міністр.

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Раніше в ООН заявляли, що кількість жертв, пов’язаних з війною на Донбасі, станом на 31 жовтня становить понад 40 тис. осіб, з них понад 13 тис. – загинули.

Нагадаємо, під час наради в Офісі президента щодо підготовки до нормандського саміту були затверджені п’ять сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу.