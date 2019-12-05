В Международном аэропорту Киев им. Сикорского (Жуляны) заявили о возможном увеличении взлетно-посадочной полосы (ВПП) на 550 метров. Это откроет для аэропорта новые возможности, в том числе обслуживание воздушных судов большого размера.

Руководство Международного аэропорта Киев им. Сикорского (Жуляны) намерено провести очередную реконструкцию, которая, в частности, предусматривает удлинение взлетно-посадочной полосы (ВПП) на 550 метров. Об этом заявил глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский.

Он подчеркнул, что для получения возможности обслуживать воздушные суда большого размера и в любых погодных условиях аэропорту Киев необходимо повысить категорию аэродрома.

– Разработан мастер-план реконструкции аэродрома Киев, который имеет пять различных вариантов. Каждый из них подразумевает удлинение ВПП на 550 м, улучшение характеристик систем захода на посадку (светосигнальное оборудование, радионавигационное). В результате реконструкции изменится конфигурация летного поля, — отметил Денис Костржевский.

По его словам, мастер-план разрабатывала иностранная компания с колоссальным опытом в реконструкции аэродромов.

– В его разработке также участвовали украинские специалисты, проектные институты, которые адаптировали данный проект под отечественные нормы и правила. Ориентировочная стоимость данных работ колеблется от €80 до €100 млн, в зависимости от тех решений, которые будут приняты, – рассказал Денис Костржевский.

Он пояснил, что сейчас самое большое воздушное судно, которое может быть обслужено в Жулянах без ограничений – это Boeing 737-800, а после реконструкции там смогут обслуживаться самолеты типа Airbus A321 или Boeing 737-900.

Аэропорт Киев находится в восьми километрах от центра столицы, его площадь — 265 га. Он имеет одну взлетно-посадочную полосу длиной 2 310 м и шириной 45 м.

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Последняя реконструкция здесь проводилась в мае этого года: площадь терминала А увеличили на 9 500 м² (до 23 700 м²), а также обновили и на 40% расширили паркинг (до 135 паркомест). Эти работы обошлись инвестору в 630 млн грн.

Международный аэропорт Киев (Жуляны) на 90% принадлежит инвестиционной группе UFuture украинского бизнесмена Василия Хмельницкого и на 10% — его управляющему партнеру. Всего за семь лет сотрудничества UFuture с киевским аэропортом в него вложили более 2,5 млрд грн.

Напомним, аэропорт Киев изменил правила и ввел новый тариф на парковку, теперь время нахождения авто возле терминала сократили с 10 до 5 минут.