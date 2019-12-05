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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Керівництво аеропорту Київ розглядає можливість подовження ЗПС

У Міжнародному аеропорту Київ ім. Сікорського (Жуляни) заявили про можливе збільшення злітно-посадкової смуги (ЗПС) на 550 метрів. Це відкриє для аеропорту нові можливості, зокрема обслуговування повітряних суден великого розміру.

Керівництво аеропорту Київ розглядає можливість подовження ЗПС

Керівництво Міжнародного аеропорту Київ ім. Сікорського (Жуляни) має намір провести чергову реконструкцію, яка, зокрема, передбачає подовження злітно-посадкової смуги (ЗПС) на 550 метрів. Про це заявив голова ради директорів аеропорту Денис Костржевський.

Він підкреслив, що для отримання можливості обслуговувати повітряні судна великого розміру і в будь-яких погодних умовах аеропорту Київ необхідно підвищити категорію аеродрому.

– Розроблено майстер-план реконструкції аеродрому Київ, який має п’ять різних варіантів. У кожному з них йдеться про подовження ЗПС на 550 м, поліпшення характеристик систем заходу на посадку (світлосигнальне обладнання, радіонавігації).

У результаті реконструкції зміниться конфігурація льотного поля, – зазначив Денис Костржевський.

За його словами, майстер-план розробляла іноземна компанія з колосальним досвідом в реконструкції аеродромів.

– У його розробці також брали участь українські фахівці, проектні інститути, які адаптували проект під вітчизняні норми та правила.

Орієнтовна вартість цих робіт коливається від €80 до €100 млн, залежно від тих рішень, які будуть ухвалені, – розповів Денис Костржевський.

Він пояснив, що зараз найбільше повітряне судно, яке можуть обслуговувати в Жулянах без обмежень – це Boeing 737-800, а після реконструкції там зможуть обслуговуватися літаки типу Airbus A321 або Boeing 737-900.

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Аеропорт Київ перебуває на відстані восьми кілометрів від центру столиці, його площа – 265 га. Він має одну злітно-посадкову смугу довжиною 2 310 м і шириною 45 м.

Остання реконструкція тут проводилася в травні цього року: площу терміналу А збільшили на 9 500 м² (до 23: 700 м²), а також оновили і на 40% розширили паркінг (до 135 паркомісць). Ці роботи обійшлися інвестору в 630 млн грн.

Міжнародний аеропорт Київ (Жуляни) на 90% належить інвестиційній групі UFuture українського бізнесмена Василя Хмельницького і на 10% – його керівному партнеру. Всього за сім років співпраці UFuture з київським аеропортом в нього інвестували понад 2,5 млрд грн.

Нагадаємо, аеропорт Київ змінив правила та ввів новий тариф на паркування, тепер час перебування авто біля терміналу скоротили з 10 до 5 хвилин.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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