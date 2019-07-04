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Факты / Украина

Аэропорт Киев изменил правила и ввел новый тариф на парковку возле терминала

Время нахождения авто возле терминала аэропорта Киев сократили с 10 до 5 минут.

Аеропорт Київ

В Международном аэропорту Киев ввели новые правила пребывания авто возле терминала. Теперь бесплатно транспортные средства могут находиться там 5 минут.

Изначально на привокзальной площади около терминала можно было находиться 15 минут, потом время было сокращено до 10 минут.

Согласно новым правилам, в аэропорту Киев будет действовать промежуточный тариф за нахождение на территории – 20 грн за 30 минут.

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Таким образом водителям, которые просрочили срок бесплатной стоянки, не придется платить за целый час.

Других изменений в стоимости парковки не было. За час придется заплатить 40 грн, а за сутки – 300 грн.

К слову, с 2 по 12 сентября 2019 года Международный аэропорт Киев будет закрыт на ремонт.

Источник: Avianews

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