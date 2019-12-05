Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве ботоферму, которая создавала и продвигала фейковые аккаунты.

Эти аккаунты использовали для незаконных операций в интернете с участием граждан России и представителей так называемой ДНР.

– Злоумышленники активно предоставляли услуги российской стороне и причастным к деятельности “ДНР”. Аккаунты использовали для установления и поддержания легендавых контактов с украинцами, проведения незаконных финансовых операций и пересылки по почте незаконных товаров, – сообщает пресс-служба СБУ.

Ботоферму также использовали для массового распространения различных публикаций в соцсетях, рассылки ложных сообщений о минировании, а также других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в Украине.











СБУ разоблачила ботоферму в Киеве / 3 фотографии

В Киеве правоохранители изъяли специальное оборудование, которое обеспечивало деятельность ботофермы. Оно руководило массивом SIM-карт, виртуальными мобильными телефонами, рассылкой СМС-сообщений и тому подобное.

– В работе комплекса использовались также SIM-карты иностранных мобильных операторов, которые в большинстве стран можно приобрести только при наличии паспорта или кураторства ФСБ РФ, – добавили в СБУ.

Недавно СБУ разоблачила экс-чиновника Укрзализныци, действия которого привели к нанесению экономического ущерба Украине.