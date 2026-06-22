Россия массово отказывается включать сирены во время сообщений о ракетной или дроновой опасности, поскольку Кремль пытается удерживать “картинку покоя” любой ценой.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Почему в РФ отказываются включать сигналы воздушной тревоги

– Региональные власти России массово отказываются включать сирены во время сообщений о ракетной или дроновой опасности. Формулировки отличаются от региона, но суть одна: атаки стали настолько частыми, что честное информирование о них разрушило бы картину покоя, которую Кремль пытается поддерживать любой ценой, – говорится в сообщении.

По информации СВР, во временно оккупированном Крыму решили не реагировать на каждый пролет дрона. Оккупанты объяснили это тем, что если бы сигнал раздавался каждый раз, тогда воздушная тревога продолжалась бы по 22 часа в сутки.

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В российском Ростове утверждают, что во время сирен люди выбегают на улицу, поэтому это якобы увеличивает угрозу.

В Ярославле откровенно признают, что сигнал воздушной тревоги не включают для предотвращения панике.

В Краснодаре выбрали другой подход и разграничили эти угрозы. Там предупреждение об атаке беспилотников официально не считается сигналом гражданской обороны, в отличие от полноценной воздушной тревоги.

В Рязанской области оправдание выглядит еще более циничным. Там считают, что из-за постоянных сирен люди просто перестанут реагировать на опасность, поэтому систему оповещения лучше лишний раз не включать.

Власти подмосковных Котельников пошли еще дальше, просто засекретив от местных жителей расположение бомбоубежищ и укрытий. Чиновники заявляют, что раскроют эти адреса только в период мобилизации и военное время.

В Службе внешней разведки Украины утверждают, что такая формулировка четко свидетельствует о том, как сильно Кремль избегает честного разговора с российскими гражданами.

Жители Москвы и Подмосковья массово жалуются на то, что во время атак вообще не включаются сирены и нет уведомлений.

– Официальное объяснение властей звучит почти как цитата из учебника по пропаганде: массовое оповещение в неочевидной ситуации якобы способно навредить сильнее самой угрозы, потому что провоцирует панику и хаос, – отмечают в СВР.

Наиболее показательным стало заявление главы Башкортостана Радия Хабирова. Отмену ежедневных сирен он связал с тем, что в России резко подскочило потребление антидепрессантов.

Этим он фактически подтвердил, что Кремль отрицает: регулярные удары разрушают психологическое состояние населения, а власти России на самом деле опасаются не столько беспилотников, сколько реакции общества на правду о войне.

В Службе внешней разведки Украины утверждают, что масштабы ударов по РФ стали настолько значительными, что отключенные сирены – это уже не вопрос технических затруднений. Теперь речь идет о политической выживании кремлевского режима, который долгое время убеждал россиян, что война якобы их не коснется.

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