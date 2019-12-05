Служба безпеки України викрила в Києві ботоферму, яка створювала та просувала фейкові акаунти.

Ці акаунти використовували для незаконних операцій в інтернеті за участі громадян Росії та представників так званої ДНР.

– Зловмисники активно надавали послуги російській стороні та причетним до діяльності “ДНР”. Акаунти використовували для встановлення та підтримання легендованих контактів з українцями, проведення незаконних фінансових операцій та пересилання поштою незаконних товарів, – повідомляє прес-служба СБУ.

Ботоферму також використовували для масового поширення різних публікацій у соцмережах, розсилки неправдивих повідомлень про мінування, а також інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки в Україні.











СБУ викрила ботоферму в Києві / 3 фотографии

У Києві правоохоронці вилучили спеціальне обладнання, яке забезпечувало діяльність ботоферми. Воно керувало масивом SIM-карт, віртуальними мобільними телефонами, розсилкою СМС-повідомлень тощо.

– У роботі комплексу використовувались також SIM-карти іноземних мобільних операторів, які у більшості країн можна придбати лише за наявності паспорту або за кураторства ФСБ РФ, – додали в СБУ.

Нещодавно СБУ викрила екс-посадовця Укрзалізниці, дії якого призвели до завдання економічних збитків України.