Украина хочет привлечь к переговорам в Минске украинцев, которые уехали из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию.

Помощник президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Chatham House в Лондоне заявил, что Киев будет предлагать привлечь к переговорам Трехсторонней контактной группы в Минске представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые уехали и проживают на подконтрольной Украине территории.

В ТКГ представлены Украина, Россия, ОБСЕ и так называемые представители ОРДЛО.

– И в Минских договоренностях практически за каждым пунктом есть, что это должно быть согласовано с представителями территорий. И все время почему-то представителями территорий были представители неопределенных организаций, которые сегодня не поддержаны и не принимаются официально ни одним государством, даже Россией, – сказал он.

Ермак предложил из девяти районов в Луганской области и девяти в Донецкой области выбрать 18 человек, которые уехали от войны на подконтрольную Киеву территорию. Также в состав предлагают взять 18 человек, которых выберет Украина.

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– Хочу напомнить, что до войны на этих территориях проживало более 6 млн человек. Сегодня только 1,5 млн человек. Многие люди выехали из-за войны, многие проживают сегодня на территории, подконтрольной Украине. И мы хотим предложить, чтобы представителями территорий были люди, у которых сегодня есть какая-то связь, прописка в этих 18 районах, недвижимость, бизнес, то есть имеют юридическое подтверждение, что они могут представлять эти районы, – сказал он.

Помощник Зеленского добавил, что это должны быть известные люди, к которым прислушиваются и они должны иметь хорошую репутацию.

– Эти 36 человек выберут шесть людей, по три с каждой стороны, и именно они сегодня будут представлять территории ОРДЛО, – добавил он.

Ермак напомнил, что в РФ всегда говорят, что Украина должна говорить с представителями территорий, садиться с ними за стол переговоров.

– Мы не можем говорить с людьми, которых не признает международное право. Но мы готовы говорить с нашими гражданами. Я думаю, что если мы согласуем это, это будет очень революционным решением, которое кардинально изменить расклад. Потому что до сегодняшнего дня у нас были только представители этих неопределенных группировок, которые присутствовали как “эксперты”, – резюмировал он.

К слову, Ермак заявил, что команда Владимира Зеленского рассчитывает на проведение выборов на Донбассе одновременно с местными выборами в стране. Таким образом выборы на оккупированных территориях могут состояться осенью 2020 года.