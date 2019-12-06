Новый год 2020 совсем скоро, и многие уже думают, как и где его отпраздновать. Какое заведение выбрать для встречи Нового года в столице – подробнее в рецензии на сайте Факты ICTV.

Новый год – это всегда что-то сказочное. Мерцание огней, новогодняя елка, праздничный стол и песня Jingle bells. К встрече праздника готовятся как взрослые, так и дети. Города окутывает праздничная атмосфера, зажигают главные елки, а дома украшают символическими атрибутами.

Многие задаются вопросом, как и где отпраздновать Новый год. Кто-то выбирает уютную семейную атмосферу, кто-то шумную компанию или путешествие.

Хорошим вариантом станет и заведение – новогодняя атмосфера, шоу-программа, вкусная еда и игристое.

Наш эксперт Карина Зуева подготовила подборку столичных заведений, в которых будут праздновать Новый год – Suluguni, Fashion cafe Марокана, Touch cafe, IconCafe. Что предлагают в праздничную ночь – читайте ниже.

Suluguni

Suluguni – ресторан современной грузинской кухни. Заведение расположено в центре Киева по адресу Музейный переулок, 10.

Современный интерьер в сочетании с грузинским колоритом, двухуровневый зал – 70 мест на балконе, 120 в основном зале и 14 в банкетном. В ресторане есть широкая барная стойкая, сцена и проектор. Одна из изюминок – открытая кухня, где на глазах у посетителей готовят гриль и хинкали.

Интерьер выполнен в разноцветной гамме, которая гармонично сочетается между собой. Все это дополняют различные детали, которые не дадут забыть, что вы в грузинском ресторане – воткнутые ножи в одну из стен, свечи, бочки с вином, специи и грузинская музыка.



















Новый год 2020: в каких заведениях Киева встретить праздник / 5 фотографий

31 декабря в Suluguni обещают настоящий праздник до самого утра. Посетителей ждет праздничная программа:

развлечения от ведущего;

welcome drink;

тосты, шутки и подарки.

Все это скрасит выступление грузинской группы G-Sound, которая исполнит свои хиты.

Важно то, что в ресторане будет работать няня, поэтому детей можно взять с собой.

Стоимость билета: 1 500-2 500 грн за человека, зависит от размещения столика относительно сцены. Детям от 6 до 14 лет скидка 50%. В стоимость входит развлекательная программа, новогодний подарок и депозит 800 грн на кухню и бар.

Начало вечеринки в 22.00.

В Suluguni предлагают разнообразную и настоящую грузинскую кухню, поэтому для ее ценителей это заведение будет удачным выбором для празднования Нового года.

В меню есть холодные и горячие закуски, салаты, блюда из теста, первые и горячие блюда, хинкали, сулугуни-бар, мангал-меню, гарниры и десерты.

Сациви с курицей – 125 грн, сулугуни с пряными травами – 95 грн, долма – 165 грн, мзиури с говяжьим языком, свежими овощами и шампиньонами – 149 грн, чихиртма – 109 грн, харчо – 145 грн, хачапури по-аджарски – 150 грн , хинкали с бараниной – 130 грн, чкмерули – 195 грн, шашлык из баранины – 295 грн, овощи на мангале – 119 грн, чурчхела – 89 грн и многое другое.























Новый год 2020: в каких заведениях Киева встретить праздник / 6 фотографий

Отдельного детского меню в заведении нет.

Барная карта содержит огромный выбор грузинского вина – 420-1 490 грн за бутылку, классический алкоголь – 35-600 грн за 50 мл, лимонады – 49-75 грн, напитки собственного приготовления – 39 грн и фреши – 65-145 грн.

Чашка эспрессо – 37 грн (30 грн средняя цена в заведениях столицы), капучино – 55 грн, допе – 50 грн, чай собственного производства – 50 грн, органический грузинский чай – 90 грн и прочее.

Средний чек – $.

Fashion cafe Марокана

F-CAFE Марокана – модное городское кафе, которое расположено по адресу бульвар Леси Украинки, 24.

Современный стиль в сочетании с марокканскими этно-мотивами – мягкие диваны, уютные обеденные зоны, узорчатый текстиль, чеканные столешницы.

В заведении два зала – основной и VIP.



















Новый год 2020: в каких заведениях Киева встретить праздник / 5 фотографий

Новый год 2020 будут отмечать в атмосфере волшебного Востока. Гостей будет развлекать ведущий – конкурсы, эстафеты и танцы. Также обещают:

праздничный стол;

dj set’s by Dimitri the Alchemist;

подарки.

31 грудня // 22:00 //Moroccan New Year 31 грудня // 22:00 //Moroccan New YearБул. Лесі Українки, 24Тел.: +38 067 481 92 02Святкуемо Новий 2020 рік в Атмосферi чарівного сходу ✔️Святковий стіл ( в депозит 2500 грн включено закуски, основнi страви та ігристе)✔️Dj set's by Dimitri the Alchemist✔️Подарунки всiм гостям від f-cafe "Марокана". Поринь у справжню схiдну казку – ця нiч запам’ ятаеться тобi надовго Posted by F-cafe Марокана on Friday, 22 November 2019

Стоимость билета: 2 500 грн. В депозит входит холодная и горячая закуска, салат и игристое.

Начало в 22.00.

Если хочется чего-то необычного, то Новый год в восточном стиле – хорошее решение. Мест осталось немного, поэтому нужно поторопиться.

В F-CAFE Марокана предлагают кухню фьюжн – закуски, салаты, карпаччо, роллы, вегетарианское меню, десерты и прочее.

Трио марокканских мезе – 145 грн, страчатела с томатами и песто – 285 грн, брускеты с гуакамоле, томатами и шпинатом – 165 грн, карпаччо с тунцом, марокканским маслом и томатным хлебом – 325 грн, салат с осьминогом, креветками и овощами под соусом из аджики – 485 грн, кус-кус с телятиной, вялеными томатами и сыром Фета – 195 грн, фишкейки с картофельным пюре – 395 грн, ризотто с белыми грибами – 225 грн и тому подобное.



























Новый год 2020: в каких заведениях Киева встретить праздник / 7 фотографий

В заведении разнообразная барная карта – вина от 495 грн за 750 мл, специальные коктейли – 220-250 грн, шоты – 195-295 грн, молочные коктейли – 115 грн, лимонады – 135 грн, фреши – 95-375 грн и прочее.

Чашка эспрессо стоит 55 грн, что на 25 грн больше ее средней цены в заведениях столицы, ристретто – 55 грн, американо – 60 грн, латте – 75 грн, гляссе – 85 грн, ирландский кофе – 145 грн, марокканский чай – 135-185 грн, травяные смеси – 85 грн и прочее.

Средний чек – $$.

ЗD-тур F-CAFE Марокана можно посмотреть здесь.

Touch cafe

Touch cafe – ресторан с элементами Индии, Малайзии, Таиланда, Японии и Северной Африки. Заведение расположено на ул. Шота Руставели, 16.

Стильный и современный интерьер, соседство европейской и азиатской гастрономии, легкий lounge и pre-party. Уникальные различные детали, яркие акценты, просторный зал-терраса в карминно-красном тоне, раздвижные панорамные окна, арт-принты, лаунж-диваны и два VIP-зала.























Новый год 2020: в каких заведениях Киева встретить праздник / 6 фотографий

31 декабря в Touch cafe будет горячо:

новогодняя программа с ведущим;

дискотека 90-2000-х;

праздничные dj-sets;

сюрпризы и подарки.

Начало вечеринки в 22.00.

Стоимость билета: 2 500 грн за человека – VIP-зал, 3 000 грн – основной зал.

В кухне заведения переплетаются кулинарные традиции Европы и Паназии. В Touch cafe предлагают салаты и закуски, супы, пиццу, роллы и маки-суши, гарниры, рыбные и мясные блюда и ризотто.

Салат Капрезе – 245 грн, салат из крабов и авокадо – 675 грн, Цезарь – 235 грн, суп-крем из сельдерея с курицей Карри – 120 грн, минестроне – 145 грн, лосось терияки с диким рисом – 395 грн, рибай стейк – 560 грн, суп Том Ям с морепродуктами – 255 грн, курица по-пекински с кешью и перцем чили – 245 грн и тому подобное.



























Новый год 2020: в каких заведениях Киева встретить праздник / 7 фотографий

Барная карта заведения большая. Бакарди-коктейли – 115-185 грн, игристые коктейли – 150-250 грн, шоты – 160-315 грн, лонги – 110-265 грн, безалкогольные напитки – 95-195 грн, лимонады – 95-150 грн. Разнообразная карта с винами и классическим алкоголем.

Эспрессо – 55 грн (30 грн ее средняя цена в заведениях столицы), фраппе – 65 грн, какао – 70 грн, доппио – 80 грн, чай специального издания – от 95 грн/400 мл до 180 грн/800 мл и прочее.

Средний чек – $$$.

ЗD-тур Touch cafe можно посмотреть здесь.

IconCafe

IconCafe – лаунж-бар формата премиум-класса. Заведение расположено по адресу Днепровская набережная, 21а.

Вид на Днепровскую набережную и яхт-клуб, дизайн в стиле лофт – панорамные окна, яркие диваны, барная стойка, металлическая и деревянная отделка, приглушенный свет и настоящий камин. Есть небольшие столики и зоны для компаний.















Новый год 2020: в каких заведениях Киева встретить праздник / 4 фотографии

Новогодняя ночь в IconCafe пройдет в атмосфере роскоши и комфорта – незабываемое шоу Diamond New Year party 2020.

31 декабря в заведении предлагают:

изысканный Gala-ужин;

феерическое выступление эпатажного танцевального шоу-балета DIAMONDS;

новогоднюю развлекательную программу от ведущего Виктора Чистякова;

танцевальную музыку, живой вокал, популярные новогодние кавер-хиты, dj-сети;

креативную фотозону и подарки.

Приветственный welcome drink – 22.30. Гала-ужин и новогодняя шоу-программа – 23.00.

Если в новогоднюю ночь хочется настоящего шоу, то IconCafe будет удачным выбором.

Стоимость билета: 5 000 грн за человека. В стоимость входят закуски, салаты, основные горячие блюда, десерты, безалкогольные и алкогольные напитки премиум-класса.

В IconCafe кухня в стиле фьюжн. Здесь предлагают гарниры, хоспер-меню, горячие закуски, теплые салаты, чиз-стейки, бургеры, пасту, первые блюда, холодные закуски и десерты.

Овощи-гриль – 75 грн, стейк из семги – 399 грн, дорадо-гриль – 275 грн, чиз-стейк с говядиной – 188 грн, черный бургер – 230 грн, паста Карбонара – 126 грн, тальятелле с морепродуктами – 347 грн, грибной крем-суп – 95 грн, мясное ассорти – 235 грн и тому подобное.



















Новый год 2020: в каких заведениях Киева встретить праздник / 5 фотографий

Барная карта содержит безалкогольные напитки – 30-185 грн, коктейли – 85-300 грн, вина – 1 575-1 950 грн за 750 мл, шампанское – 925-5 510 грн за 750 мл, классический алкоголь – 45-325 грн за 50 мл, фреши – 80-175 грн, лимонады – 50 грн и горячие напитки – 18-90 грн.

Чашка эспрессо стоит 48 грн (30 грн ее средняя цена в заведениях столицы), макиато – 52 грн, доппио – 90 грн, icon-кофе – 90 грн, фраппе – 58 грн и прочее.

Средний чек – $$.

Если вы решили отметить Новый год в ресторане, то советую поторопиться с выбором и забронировать столик как можно быстрее. Несмотря на то, что заведений в столице много и этот праздник отмечают практически в каждом, мест с каждым днем становится меньше. Поспешите.

Также в Киеве открывается много праздничных локаций – главная елка на Софийской площади, парки с различными локациями, зимняя страна на ВДНХ и другие.

Карина Зуева