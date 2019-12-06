Новий рік 2020 зовсім скоро, і вже багато хто думає, як та де його відсвяткувати. Який заклад обрати для зустрічі Нового року в столиці – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.

Новий рік – це завжди щось казкове. Мерехтіння вогнів, новорічна ялинка, святковий стіл та пісня Jingle bells. До зустрічі свята готуються як дорослі, так і діти. Міста огортає святкова атмосфера, запалюють головні ялинки, а домівки прикрашають символічними атрибутами.

Багато хто задається питанням, як та де відсвяткувати Новий рік. Хтось обирає затишну сімейну атмосферу, хтось галасливу компанію або подорож.

Гарним варіантом стане і заклад – новорічна атмосфера, шоу-програма, смачна їжа та ігристе.

Наш експерт Каріна Зуєва підготувала добірку столичних закладів, в яких святкуватимуть Новий рік – Suluguni, Fashion cafe Марокана, Touch cafe, IconCafe. Що пропонують у святкову ніч – читайте нижче.

Suluguni

Suluguni – ресторан сучасної грузинської кухні. Заклад розташований в центрі Києва за адресою Музейний провулок, 10.

Сучасний інтер’єр в поєднанні з грузинським колоритом, дворівнева зала – 70 місць на балконі, 120 в основному залі та 14 у банкетному. У ресторані є широка барна стійка, сцена та проектор. Одна з родзинок – відкрита кухня, де на очах у відвідувачів готують гриль та хінкалі.

Інтер’єр виконаний в різнобарвній гамі, яка гармонійно поєднується між собою. Все це доповнюють різні деталі, які не дадуть забути того, що ви в грузинському ресторані – ввіткненні ножі в одну зі стін, свічки, бочки з вином, спеції та грузинська музика.



















Новий рік 2020: в яких закладах Києва зустріти свято / 5 фотографий

31 грудня в Suluguni обіцяють справжнє свято до самого ранку. На відвідувачів чекає святкова програма:

розваги від ведучого;

welcome drink;

тости, жарти та подарунки.

Все це прикрасить виступ грузинського гурту G-Sound, який виконає свої хіти.

Важливо те, що у ресторані працюватиме няня, тож діток можна взяти з собою.

Вартість квитка: 1 500-2 500 грн за особу, залежить від розміщення столику відносно сцени. Дітям від 6 до 14 років знижка 50%. У вартість входить розважальна програма, новорічний подарунок та депозит 800 грн на кухню та бар.

Початок вечірки о 22.00.

У Suluguni пропонують різноманітну та справжню грузинську кухню, тож для її поціновувачів цей заклад буде вдалим вибором для святкування Нового року.

У меню є холодні та гарячі закуски, салати, страви з тіста, перші та гарячі страви, хінкалі, сулугуні-бар, мангал-меню, гарніри та десерти.

Сациві з куркою – 125 грн, сулугуні з пряними травами – 95 грн, долма – 165 грн, мзіурі з яловичим язиком, свіжими овочами та печерицями – 149 грн, чихіртма – 109 грн, харчо – 145 грн, хачапурі по-аджарськи – 150 грн, хінкалі з бараниною – 130 грн, чкмерулі – 195 грн, шашлик з баранини – 295 грн, овочі на мангалі – 119 грн, чурчхела – 89 грн тощо.























Новий рік 2020: в яких закладах Києва зустріти свято / 6 фотографий

Окремого дитячого меню у закладі немає.

Барна карта містить величезний вибір грузинського вина – 420-1 490 грн за пляшку, класичний алкоголь – 35-600 грн за 50 мл, лимонади – 49-75 грн, напої власного приготування – 39 грн та фреші – 65-145 грн.

Філіжанка еспресо – 37 грн (30 грн середня ціна в закладах столиці), капучино – 55 грн, допіо – 50 грн, чай власного виробництва – 50 грн, органічний грузинський чай – 90 грн та інше.

Середній чек – $.

Fashion cafe Марокана

F-CAFE Марокана – модне міське кафе, яке розташоване за адресою бульвар Лесі Українки, 24.

Сучасний стиль в поєднанні з мароканськими етно-мотивами – м’які дивани, затишні обідні зони, візерунчастий текстиль, карбовані стільниці.

У закладі два зали – основний до 50 місць та VIP на 30 місць.



















Новий рік 2020: в яких закладах Києва зустріти свято / 5 фотографий

Новий рік 2020 відзначатимуть в атмосфері чарівного Сходу. Гостей розважатиме ведучий – конкурси, естафети та танці. Також обіцяють:

святковий стіл;

dj set’s by Dimitri the Alchemist;

подарунки.

31 грудня // 22:00 //Moroccan New Year 31 грудня // 22:00 //Moroccan New YearБул. Лесі Українки, 24Тел.: +38 067 481 92 02Святкуемо Новий 2020 рік в Атмосферi чарівного сходу ✔️Святковий стіл ( в депозит 2500 грн включено закуски, основнi страви та ігристе)✔️Dj set's by Dimitri the Alchemist✔️Подарунки всiм гостям від f-cafe "Марокана". Поринь у справжню схiдну казку – ця нiч запам’ ятаеться тобi надовго Posted by F-cafe Марокана on Friday, 22 November 2019

Вартість: 2 500 грн. У депозит входить холодна і гаряча закуска, салат та ігристе.

Початок о 22.00.

Якщо хочеться чогось незвичайного, то Новий рік у східному стилі – гарне рішення. Місць залишилися небагато, тож треба поквапитися.

У F-CAFE Марокана пропонують кухню фьюжн – закуски, салати, карпачо, роли, вегетаріанське меню, десерти та інше.

Тріо мароканських мезе – 145 грн, страчатела з томатами та песто – 285 грн, брускета з гуакамоле, томатами та шпинатом – 165 грн, карпачо з тунцем, мароканською олією та томатним хлібом – 325 грн, салат з восьминігом, креветками та овочами під соусом з аджики – 485 грн, кус-кус з телятиною, в’яленими томатами і сиром Фета – 195 грн, фішкейки з картопляним пюре – 395 грн, різотто з білими грибами – 225 грн тощо.



























Новий рік 2020: в яких закладах Києва зустріти свято / 7 фотографий

У закладі різноманітна барна карта – вина від 495 грн за 750 мл, спеціальні коктейлі – 220-250 грн, шоти – 195-295 грн, молочні коктейлі – 115 грн, лимонади – 135 грн, фреші – 95-375 грн та інше.

Філіжанка еспресо коштує 55 грн, що на 25 грн більше її середньої ціни в закладах столиці, рістретто – 55 грн, американо – 60 грн, лате – 75 грн, гляссе – 85 грн, ірландська кава – 145 грн, мароканський чай – 135-185 грн, трав’яні суміші – 85 грн та інше.

Середній чек – $$.

ЗD-тур F-CAFE Марокана можна подивитися тут.

Touch cafe

Touch cafe – ресторан з елементами Індії, Малайзії, Таїланду, Японії та Північної Африки. Заклад розташований на вул. Шота Руставелі, 16.

Стильний та сучасний інтер’єр, сусідство європейської та азіатської гастрономії, легкий lounge та pre-party. Унікальні різноманітні деталі, яскраві акценти, просторий зал-тераса в кармінно-червоному тоні, розсувні панорамні вікна, арт-принти, лаунж-софи та два VIP-зали.























Новий рік 2020: в яких закладах Києва зустріти свято / 6 фотографий

31 грудня в Touch cafe буде гаряче:

новорічна програма з ведучим;

дискотека 90-2000-х;

святкові dj-sets;

сюрпризи та подарунки.

Початок вечірки о 22.00.

Вартість квитка: 2 500 грн за особу – VIP-зал, 3 000 грн – основний зал.

У кухні закладу переплітаються кулінарні традиції Європи та Паназіі. У Touch cafe пропонують салати та закуски, супи, піцу, роли та макі-суші, гарніри, рибні та м’ясні страви та різотто.

Салат Капрезе – 245 грн, салат з крабів та авокадо – 675 грн, Цезар – 235 грн, суп-крем з селери з куркою Каррі – 120 грн, мінестроне – 145 грн, лосось теріякі з диким рисом – 395 грн, рібай стейк – 560 грн, суп Том Ям з морепродуктами – 255 грн, курка по-пекінськи з кеш’ю і перцем чілі – 245 грн тощо.



























Новий рік 2020: в яких закладах Києва зустріти свято / 7 фотографий

Барна карта закладу велика. Бакарді-коктейлі – 115-185 грн, ігристі коктейлі – 150-250 грн, шоти – 160-315 грн, лонги – 110-265 грн, безалкогольні напої – 95-195 грн, лимонади – 95-150 грн. Різноманітна карта з винами та класичним алкоголем.

Еспресо – 55 грн (30 грн її середня ціна в закладах столиці), фрапе – 65 грн, какао – 70 грн, допіо – 80 грн, чай спеціального видання – від 95 грн/400 мл до 180 грн/800 мл та інше.

Середній чек – $$$.

ЗD-тур Touch cafe можна подивитися тут.

IconCafe

IconCafe – лаунж-бар формату преміум-класу. Заклад розташований за адресою Дніпровська набережна, 21а.

Вид на Дніпровську набережну та яхт-клуб, дизайн у стилі лофт – панорамні вікна, яскраві дивани, барна стійка, металева та дерев’яна обробка, приглушене світло та справжній камін. Є невеликі столики та зони для компаній.















Новий рік 2020: в яких закладах Києва зустріти свято / 4 фотографии

Новорічна ніч у IconCafe пройде в атмосфері розкоші та комфорту – незабутнє шоу Diamond New Year party 2020.

31 грудня у закладі пропонують:

вишукану Gala-вечерю;

феєричний виступ епатажного танцювального шоу-балету DIAMONDS;

новорічну розважальну програму від ведучого Віктора Чистякова;

танцювальну музику, живий вокал, популярні новорічні кавер-хіти, dj-cети;

креативну фотозону та подарунки.

Вітальний welcome drink – 22.30. Гала-вечеря та новорічна шоу-програма – 23.00.

Якщо у новорічну ніч хочеться справжнього шоу, то IconCafe буде вдалим вибором.

Вартість квитка: 5 000 грн за особу. У вартість входять закуски, салати, основні гарячі страви, десерти, безалкогольні та алкогольні напої преміум-класу.

В IconCafe кухня в стилі фьюжн. Тут пропонують гарніри, хоспер-меню, гарячі закуски, теплі салати, чіз-стейки, бургери, пасту, перші страви , холодні закуски та десерти.

Овочі-гриль – 75 грн, стейк із сьомги – 399 грн, дорадо-гриль – 275 грн, чіз-стейк з яловичиною – 188 грн, чорний бургер – 230 грн, паста Карбонара – 126 грн, тальятелле з морепродуктами – 347 грн, грибний крем-суп – 95 грн, м’ясне асорті – 235 грн тощо.



















Новий рік 2020: в яких закладах Києва зустріти свято / 5 фотографий

Барна карта містить безалкогольні напої – 30-185 грн, коктейлі – 85-300 грн, вина – 1 575-1 950 грн за 750 мл, шампанське – 925-5 510 грн за 750 мл, класичний алкоголь – 45-325 грн за 50 мл, фреші – 80-175 грн, лимонади – 50 грн та гарячі напої – 18-90 грн.

Філіжанка еспресо коштує 48 грн (30 грн її середня ціна в закладах столиці), макіато – 52 грн, допіо – 90 грн, іcon-кава – 90 грн, фрапе – 58 грн та інше.

Середній чек – $$.

Якщо ви вирішили відзначити Новий рік в ресторані, то раджу поквапитися з вибором та забронювати столик якомога швидше. Незважаючи на те, що закладів в столиці багато та це свято відзначають практично в кожному, місць з кожним днем стає менше. Тож поспішіть.

Також у Києві відкривається багато святкових локацій – головна ялинка на Софійській площі, парки з різноманітними локаціями, зимова країна на ВДНГ та інші.

Каріна Зуєва