6 грудня народні депутати планують внести зміни до держбюджету на 2019 рік щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Охматдиту.

6 грудня Верховна Рада України розпочне свою роботу з години запитань до уряду.

Вони стосуватимуться боргової політики України, а саме результату 2019 року та стратегії на 2020-21 роки.

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У другому читанні депутати розглянуть законопроект щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду.

Також у другому читанні планують розглянути законопроект про внесення змін до закону Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції, які стосуються особливостей оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

У першому читанні нардепи розглядатимуть законопроект про внесення змін до деяких законів щодо запобігання несприятливому впливу забруднення повітряного середовища на здоров’я населення.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до кінця січня 2020 року.