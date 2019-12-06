PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Засідання Верховної Ради 6 грудня (ОНЛАЙН)

6 грудня народні депутати планують внести зміни до держбюджету на 2019 рік щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Охматдиту.

Засідання Верховної Ради 6 грудня (ОНЛАЙН)

6 грудня Верховна Рада України розпочне свою роботу з години запитань до уряду.

Вони стосуватимуться боргової політики України, а саме результату 2019 року та стратегії на 2020-21 роки.

Читайте: Список депутатів Верховної Ради ІХ скликання

У другому читанні депутати розглянуть законопроект щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду.

Також у другому читанні планують розглянути законопроект про внесення змін до закону Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції, які стосуються особливостей оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

У першому читанні нардепи розглядатимуть законопроект про внесення змін до деяких законів щодо запобігання несприятливому впливу забруднення повітряного середовища на здоров’я населення.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до кінця січня 2020 року.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зміни до бюджету 2019 та зменшення тиску на бізнес: порядок денний Ради 6 грудня
Зміни до бюджету 2019 та зменшення тиску на бізнес: порядок денний Ради 6 грудня
Американський Трускавець: понад 300 нардепів поїдуть навчатися у США
Американський Трускавець: понад 300 нардепів поїдуть навчатися у США
Рада ухвалила закон про ліквідацію схем у сфері оцінки нерухомості
Рада ухвалила закон про ліквідацію схем у сфері оцінки нерухомості
Бійка Лероса і Бужанського: опубліковано образливе листування
Бійка Лероса і Бужанського: опубліковано образливе листування
Розширення повноважень та новий очільник: що передбачає перезавантаження ДБР
Розширення повноважень та новий очільник: що передбачає перезавантаження ДБР
Богдан Яременко
Рада відмовилася звільняти Яременка
Лерос пояснив бійку з Бужанським: Розійшлися у поглядах
Лерос пояснив бійку з Бужанським: Розійшлися у поглядах
верховна рада
Конфлікт Бужанського і Лероса в Раді потрапив на відео
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка