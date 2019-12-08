Соглашение с МВФ: Украина может получить €500 млн от ЕС

Благодаря соглашению с Международным валютным фондом Украины в ближайшие месяцы может получить €500 млн от ЕС.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявляет, что соглашение с МВФ позволит получить €500 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза на выгодных условиях.

Читайте: Рост цен на газ и заморозка соцвыплат: 5 мифов о МВФ

– Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению €500 млн макрофинансовой помощи от ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы, – заявила Маркарова.

Напомним, президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой рассказал, что Украина получила новую трехлетнюю программу кредитования на 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках расширенного фонда МВФ.