Угода з МВФ: Україна може отримати €500 млн від ЄС

Завдяки угоді з Міжнародним валютним фондом України у найближчі місяці може отримати €500 млн від ЄС.
Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявляє, що угода з МВФ дозволить отримати €500 млн макрофінансової допомоги від Євросоюзу на вигідних умовах.
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– Досягнення угоди з МВФ відкриває двері до отримання €500 млн макрофінансової допомоги з ЄС на дуже вигідних умовах найближчими місяцями, – заявила Маркарова.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з директором-розпорядником МВФ Кристалиною Георгієвою розповів, що Україна отримала нову трирічну програму кредитування на 4 млрд спеціальних прав запозичення (близько $5,5 млрд) в рамках розширеного фонду МВФ.
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