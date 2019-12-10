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Факты / Украина

Отмена языкового закона: нардеп Бужанский подал в Раду законопроект

Народный депутат из фракции Слуга народа Максим Бужанский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает отменить закон о государственном языке.

Верховна Рада

Нардеп Максим Бужанский считает, что нужно отменить закон о языке, принятый праламентом 25 апреля 2019 года.

– Внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской комиссии, – написал он в соцсети.

По его мнению, этот документ “наносит ущерб” Украине и “направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского”.

Читайте: Рада приняла закон о языке

– Отмена закона о языке в действующей редакции откроет возможность для написания действительно стоящего документа, – считает нардеп от Слуги народа.

Текст законопроекта пока отсутствует на сайте Верховной Рады.

Напомним, 6 декабря Венецианская комиссия стала на сторону Украины в ее желании отдать предпочтение украинскому языку перед русским, но раскритиковала языковой закон от 25 апреля.

Фото: Getty Images

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