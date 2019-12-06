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Факты / Украина / Политика

Венецианка выступила в защиту украинского языка, но за изменение закона

Венецианская комиссия стала на сторону Украины в ее желании отдать предпочтение украинскому языку перед русским, но раскритиковала языковой закон от 25 апреля.

Венецианка выступила в защиту украинского языка, но за изменение закона

Киев имеет все основания для принятия мер по предоставлению преимущества украинскому языку перед российским, но принятый закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного не выдерживает баланса и должен быть изменен.

Такой вывод приняла в пятницу, 6 декабря, Венецианская комиссия.

Эксперты ВК предоставили значительный перечень рекомендаций, который поможет Украине воплотить изменения, “чтобы избежать межэтнической напряженности из-за языкового вопроса”.

В частности, Венецианка рекомендует пересмотреть нормы, которые вводят отличие в правах трех групп языков, отличных от украинского – языков коренных народов, официальных языков ЕС и других языков. В этой критике, по сути, эксперты встали на защиту русского языка, который по законодательству получает меньше прав.

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Также ВК рекомендует пересмотреть нормы, устанавливающие ответственность за нарушение данного закона – например, за “искривление государственного языка в официальных документах”, и расширить использование языков меньшинств в отдельных государственных функциях – например, в работе экстренных служб.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о языке 25 апреля 2019 года. Рекомендации Венецианки не несут юридически обязывающего характера, однако могут сопровождаться международным давлением на государство.

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