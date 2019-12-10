Потери на Донбассе: погибли трое военных

В зоне проведения ООС на Донбассе погибли трое украинских военных.
Как сообщили в штабе ООС, трое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
Кроме того, 9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.
Боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировали обстрел из вооружения БМП.
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Позиции украинских военных обстреливали неподалеку Водяного, Березового, Красногоровки, Луганского, Новолуганского и Хутора Свободного.
Напомним, 9 декабря в Париже состоялся нормандский саммит. По итогам встречи президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полное всестороннее прекращение огня на Донбассе состоится до конца 2019 года.
Источник: ООС