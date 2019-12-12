Родные заробитчан не должны платить налог на доходы от переводов – ГНС

Получатели денежных переводов из-за границы от трудовых мигрантов-родственников не должны платить налог на доходы с этих средств в Украине.

Все, кто получают денежные переводы из-за границы от детей, супругов или родителей не должны платить налог в Украине, поскольку такие переводы не являются иностранным доходом.

Но в налоговой отметили, что что резидент Украины, получающий доходы за пределами страны, обязан задекларировать их.

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Кроме того, стоит обратить внимание, если средства переводятся родственникам не первой степени родства или посторонним лицам, они облагаются налогом на общих основаниях.

К слову, по информации НБУ, трудовые мигранты за январь-октябрь 2019 года перевели в Украину $9,7 млрд. По итогам года сумма переводов составит около $ 11,5 млрд.

Напомним, за 2018 год украинские заробитчане перевели домой почти $11 млрд.