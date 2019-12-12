Убийство Павла Шеремета: хронология, участники, переговоры, схемы, карты, фото и видео

Национальная полиция Украины рассказала о мотивах убийства журналиста Павла Шеремета, о вероятных версиях, которые вывели следствие на возможных заказчиков.

Главное следственное управление НПУ задержало подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета и объявило им подозрение.

Кого подозревают в деле убийства Шеремета

Военная медсестра Яна Дугарь, волонтер и детский врач Юлия Кузьменко, музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО обоснованно подозреваются в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году, заявил заместитель главы Национальной полиции – начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

Версии убийства Шеремета

После отработки версий преступления следствие выделило основную причину убийства – дестабилизация ситуации в государстве. Также отрабатывались еще три версии:

Ошибка в объекте преступления, учитывая то, что этот автомобиль принадлежал Елене Притуле, руководителю сайта Украинская правда.

Бытовые и межличностные конфликтные ситуации.

Профессиональная деятельность журналиста.

Следствие вышло на подозреваемых в ходе расследования других уголовных дел, совершенных с использованием взрывчатки. В 2015 году в Херсонской области произошло два взрыва с повреждением линий электропередач, была установлена связь Антоненко и Кузьменко. Впоследствии, в 2018 году, супруги Грищенко готовили покушение на бизнесмена с применением взрывчатки, которая была использована и в убийстве Шеремета.

– Одним из организаторов взрыва в Херсонской области является гражданин по фамилии Онацик. На фото с места происшествия видно, что там есть неизвестный в одежде со специфическим рисунком на спине. Следствие установило, что это гражданин Антоненко, который живет в центре Киева, неподалеку от места, где убили Шеремета. Антоненко имеет двоих друзей Юлию Кузьменко и мужа К на псевдо Электрик. Они неоднократно встречались, в том числе, и на фоне помощи военным. Второй преступление, который привлек наше внимание – покушение на бизнесмена М в Косове. Во время покушения использовали почти такое же взрывное устройство, на котором и подорвался Павел Шеремет. Следствие установило, на каком автомобиле приезжали преступники. Молекулярными экспертизами было определено, что на взрывчатке остались следы ДНК супругов – Владислава и Инны Грищенко, – рассказали в полиции.

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Хронология убийства Шеремета

Правоохранители отработали камеры наблюдения и установили схему передвижения предполагаемых преступников.

В частности, за несколько дней до убийства женщина (по версии следствия Яна Дугарь, в квартире которой хранилось саперское снаряжение) дважды появлялась на месте преступления и фотографировала местоположение камер на телефон.

Непосредственно в день убийства камеры зафиксировали мужчину и женщину, в руках у которой был полиэтиленовый пакет. Именно женщина заложила взрывное устройство под автомобиль журналиста Павла Шеремета.

Их идентифицировали как Андрея Антоненко (его удалось распознать по одежде со специфическим рисунком и походке – он хромал после операции) и Юлию Кузьменко. Мужчина проживает непосредственно возле места совершения преступления, что видно на схеме.

Одним из доказательств причастности группы к убийству стали их телефонные разговоры.

Переговоры участников убийства Шеремета

В ходе брифинга были обнародованы разговоры исполнителей убийства Шеремета, демонстрирующие связи между ними в этом деле, а также обеспокоенность после того, как один из причастных Иван Вакуленко был вызван на допрос в качестве свидетеля по делу Шеремета, а потом совершил самоубийство.

– Нас заинтересовала гражданка Кузьменко, которая является сожительницей гражданина К, гражданка Дугаль и Антоненко Андрей. На допрос вызвали гражданина В, в качестве свидетеля в убийстве Шеремета. Далее следствие исследовало телефонные звонки этой группы и пришло к выводу, что эта тема их волнует. На следующий день после вызова на допрос, гражданин В совершает самоубийство. В телефонном разговоре с мужем Инна Грищенко утверждает, что это даже к лучшему, – отметил начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

Напомним, президент Владимир Зеленский ожидает, что на следующем брифинге по делу убийства журналиста Павла Шеремета Министерство внутренних дел назовет заказчиков.