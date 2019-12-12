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Факты / Украина

Не факт, что после завершения громких дел попрошу об отставке – Аваков

Глава МВД Арсена Аваков рассказал, может ли он подать в отставку после завершения громких дел.

Не факт, что после завершения громких дел попрошу об отставке – Аваков

Глава МВС Арсена Аваков заявил, что не исключает своей отставки после завершения громких дел в Украине.

Об этом он сказал после вопроса журналистов о том, связано ли то, что сейчас раскрыты участники  убийства журналиста Павла Шеремета с договоренностью, что Аваков сохранит должность.

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– Я не думаю, что сейчас место обсуждать политические слухи, но у меня есть одна договоренность – работать честно и комфортно. Не факт, что после этого дела и ряда других завершенных дел мне не захочется попросить об отставке, – сказал он.

Как сообщалось, в исполнении убийства Павла Шеремета подозревают пятерых человек. Фигурантов дела задержали.

В убийстве Павла Шеремета подозревают ветеранов АТО и волонтеров

Результаты

 

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