Не факт, что после завершения громких дел попрошу об отставке – Аваков

Глава МВД Арсена Аваков рассказал, может ли он подать в отставку после завершения громких дел.

Глава МВС Арсена Аваков заявил, что не исключает своей отставки после завершения громких дел в Украине.

Об этом он сказал после вопроса журналистов о том, связано ли то, что сейчас раскрыты участники убийства журналиста Павла Шеремета с договоренностью, что Аваков сохранит должность.

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– Я не думаю, что сейчас место обсуждать политические слухи, но у меня есть одна договоренность – работать честно и комфортно. Не факт, что после этого дела и ряда других завершенных дел мне не захочется попросить об отставке, – сказал он.

Как сообщалось, в исполнении убийства Павла Шеремета подозревают пятерых человек. Фигурантов дела задержали.