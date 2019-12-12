Убивство Павла Шеремета: хронологія, учасники, переговори, схеми, карти, фото і відео

Національна поліція України розповіла про мотиви вбивства журналіста Павла Шеремета, про ймовірні версії вбивства, які вивели слідство на можливих замовників.

Головне слідче управління НПУ затримало підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета і оголосило їм підозру.

Кого підозрюють у справі вбивства Шеремета

Військова медсестра Яна Дугарь, волонтер і дитячий лікар Юлія Кузьменко, музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко і подружжя Владислав та Інна Грищенки, також учасники АТО обґрунтовано підозрюються в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета у 2016 році, заявив заступник глави Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль.

Версії убивства Шеремета

Після відпрацювання версій злочину слідство виділило основну причину вбивства – дестабілізація ситуації в державі. Також відпрацьовувалися ще три версії:

Помилка в об’єкті злочину, з огляду на те, що цей автомобіль належав Олені Притулі, керівнику сайту Українська правда.

Побутові й міжособистісні конфліктні ситуації.

Професійна діяльність журналіста.

Слідство вийшло на підозрюваних під час розслідування інших кримінальних справ, вчинених із використанням вибухівки. У 2015 році на Херсонщині сталися два вибухи з пошкодженням ліній електропередач, було встановлено зв’язок Антоненка і Кузьменко. Згодом, у 2018 році, подружжя Грищенків готували замах на бізнесмена із застосуванням вибухівки, яка була використана і в убивстві Шеремета.

– Одним з організаторів вибуху у Херсонській області є громадянин на прізвище Онацик. На фото з місця пригоди видно, що там є невідома особа у одязі зі специфічним малюнком на спині. Слідство встановило, що це громадянин Антоненко, який живе у центрі Києва, неподалік від місця, де вбили Шеремета. Антоненко має двох друзів Юлію Кузьменко та чоловіка К на псевдо Електрик. Вони неодноразово зустрічалися, в тому числі, і на тлі допомоги військовим. Другий злочин, який привернув нашу увагу – замах на бізнесмена Ч у Косові. Під час замаху використали майже такий взривний пристрій, на якому і підірвався Павло Шеремет. Слідство встановило, на якому автомобілі приїздили злочинці. Молекулярними експертизами було визначено, що на вибухівці лишилися сліди ДНК сімейного подружжя – Владислава та Інни Грищенки, – розповіли в поліції.

Читайте: Не факт, що після завершення гучних справ попрошу про відставку – Аваков

Хронологія убивства Шеремета

Правоохоронці відпрацювали камери спостереження і встановили схему пересування ймовірних злочинців.

Зокрема, за кілька днів до вбивства жінка (за версією слідства Яна Дугарь, у квартирі якої зберігалось саперське спорядження) двічі з’являлась на місці злочину і фотографувала місце розташування камер на телефон.

Безпосередньо у день вбивства камери зафіксували чоловіка та жінку, в руках у якої був поліетиленовий пакунок. Саме жінка заклала вибуховий пристрій під автомобіль журналіста Павла Шеремета.

Їх ідентифікували як Андрія Антоненка (його вдалось розпізнати за одягом зі специфічним малюнком та ходою – він кульгав після операції)та Юлію Кузьменко. Чоловік проживає безпосередньо біля місця скоєння злочину, що видно на схемі.

Одним з доказів причетності групи до вбивства стали їх телефонні розмови.

Переговори учасників убивства Шеремета

Під час брифінгу було оприлюднено розмови виконавців убивства Шеремета, що демонструють зв’язок між ними у цій справі, а також стурбованість після того, як один із причетних Іван Вакуленко був викликаний на допит в якості свідка у справі Шеремета, а потім наклав на себе руки.

– Нас зацікавила – громадянка Кузьменко, яка є співмешканкою громадянина К, громадянка Дугаль та Антоненко Андрій. На допит викликали громадянина В, як свідка у вбивстві Шеремета. Далі слідство дослідило телефонні дзвінки цієї групи і дійшло висновку, що ця тема їх хвилює. На наступний день після виклику на допит, громадянин В вчиняє самогубство. У телефонній розмові з чоловіком Інна Грищенко стверджує, що це навіть на краще, – зазначив начальник кримінальної поліції Євген Коваль.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський очікує, що на наступному брифінгу в справі вбивства журналіста Павла Шеремета Міністерство внутрішніх справ назве замовників.