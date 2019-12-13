В выходные, 14 и 15 декабря, дожди с мокрым снегом прогнозуют на всей территории Украины.
В субботу, 14 декабря, в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом.
Только в Житомирской и Винницкой областях – без существенных осадков.
Дневная температура на юге будет достигать +12, на западе и в центре – до +8.
В северных и восточных областях – от +4 до +6.
В Киеве дождь и снег, ночью около 0, а днем 2-4 градуса тепла.
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На воскресенье, 15 декабря, синоптики прогнозируют дожди на Левобережье, местами – на юге, в центре и на севере.
В западных областях ночью возможен мокрый снег.
Температура воздуха на юге составит +11, до +8 – на западе и в центре.
В восточных и северных областях +6.
В столице дождь, ночью 2-4, днем 5-7 выше нуля.
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