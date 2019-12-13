В выходные, 14 и 15 декабря, дожди с мокрым снегом прогнозуют на всей территории Украины.

В субботу, 14 декабря, в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом.

Только в Житомирской и Винницкой областях – без существенных осадков.

Дневная температура на юге будет достигать +12, на западе и в центре – до +8.

В северных и восточных областях – от +4 до +6.

В Киеве дождь и снег, ночью около 0, а днем ​​2-4 градуса тепла.

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На воскресенье, 15 декабря, синоптики прогнозируют дожди на Левобережье, местами – на юге, в центре и на севере.

В западных областях ночью возможен мокрый снег.

Температура воздуха на юге составит +11, до +8 – на западе и в центре.

В восточных и северных областях +6.

В столице дождь, ночью 2-4, днем ​​5-7 выше нуля.

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