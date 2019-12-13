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Факты / Украина / Общество

Дело Шеремета: что известно о волонтерах Акастеловых

Что известно о волонтерах Евгение и Наталье Акастеловых, в доме которых прошли обыски по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, читайте на Фактах ICTV.

Волонтери Акастьолови

О супругах волонтеров Евгение и Наталье Акастеловых информации очень мало.

Известно лишь, что Евгений во время Революции Достоинства был заместителем командира Первой сотни, а его жена Наталья до сих пор помогает в госпиалях раненым военным.

Именно Акастьолов сообщил, что ночью 13 декабря полиция пришла в его квартиру с обысками, отрабатывая все связи подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Подтвердила это и Наталья в комментариях под постом мужа.

Акастьолови

Женщина также показала последствия обыска в доме.

Читайте: Убийство Шеремета: следствие назвало основную версию

Обшук у Акастьолових

Из информации в Facebook понятно, что Акастьолов 20 июля 2016 года, то есть в день убийства, был далеко от Киева.

Акастьолови

Напомним, в исполнении убийства Павла Шеремета подозревают пятерых человек. Фигурантов дела задержали 12 декабря.

Главная версия следствия – дестабилизации ситуации в стране.

Фото: Наталя Горбонос-Акастьолова

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