По делу Шеремета обыскали квартиру волонтеров Акастеловых

В деле о убийстве журналиста Павла Шеремета появились новые подозреваемые. В ночь на 13 декабря прошли обыски в квартире волонтеров Евгения и Наталии Акастеловых.
Волонтер Евгений Акастелов на своей странице в соцсети сообщил, что ночью с обыском пришли полицейские.
Следственные действия продолжались до 5.00, у него изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин.
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Евгений Акастелов во время Революции Достоинства был заместителем командира Первой сотни, а его жена Наталия помогает раненым военным в больницах.
В убийстве Павла Шеремета подозревают ветеранов АТО и волонтеров
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Напомним, в исполнении убийства Павла Шеремета подозревают пятерых человек. Фигурантов дела задержали 12 декабря.
Главная версия следствия – дестабилизации ситуации в стране.
Источник: Євген Акастьолов