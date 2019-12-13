По делу Шеремета обыскали квартиру волонтеров Акастеловых

В деле о убийстве журналиста Павла Шеремета появились новые подозреваемые. В ночь на 13 декабря прошли обыски в квартире волонтеров Евгения и Наталии Акастеловых.

Волонтер Евгений Акастелов на своей странице в соцсети сообщил, что ночью с обыском пришли полицейские.

Следственные действия продолжались до 5.00, у него изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин.

Читайте: Убийство Шеремета: следствие назвало основную версию

Евгений Акастелов во время Революции Достоинства был заместителем командира Первой сотни, а его жена Наталия помогает раненым военным в больницах.

В убийстве Павла Шеремета подозревают ветеранов АТО и волонтеров Не верю 52%, 738 голосов 738 голосов 52% 52%

Верю 48%, 685 голосов 685 голосов 48% 48% Всего голосов: 1423 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Напомним, в исполнении убийства Павла Шеремета подозревают пятерых человек. Фигурантов дела задержали 12 декабря.

Главная версия следствия – дестабилизации ситуации в стране.

Источник: Євген Акастьолов