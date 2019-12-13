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Факты / Украина

По делу Шеремета обыскали квартиру волонтеров Акастеловых

В деле о убийстве журналиста Павла Шеремета появились новые подозреваемые. В ночь на 13 декабря прошли обыски в квартире волонтеров Евгения и Наталии Акастеловых.

Євген Акастьолов

Волонтер Евгений Акастелов на своей странице в соцсети сообщил, что ночью с обыском пришли полицейские.

Следственные действия продолжались до 5.00, у него изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин.

Читайте: Убийство Шеремета: следствие назвало основную версию

Евгений Акастелов во время Революции Достоинства был заместителем командира Первой сотни, а его жена Наталия помогает раненым военным в больницах.

В убийстве Павла Шеремета подозревают ветеранов АТО и волонтеров

  • Не верю 52%, 738 голосов
    738 голосов 52%
    52%
  • Верю 48%, 685 голосов
    685 голосов 48%
    48%
Всего голосов: 1423

Напомним, в исполнении убийства Павла Шеремета подозревают пятерых человек. Фигурантов дела задержали 12 декабря.

Главная версия следствия – дестабилизации ситуации в стране.

Источник: Євген Акастьолов

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