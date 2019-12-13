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Факти / Україна / Суспільство

Справа Шеремета: що відомо про волонтерів Акастьолових

Що відомо про волонтерів Євгена та Наталію Акастьолових, у будинку який пройшли обшуки у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, читайте на Фактах ICTV.

Волонтери Акастьолови

Про подружжя волонтерів Євгена та Наталю Акастьолових інформації обмаль.

Відомо лише, що Євген під час Революції Гідності був заступником командира Першої сотні, а його дружина Наталя і досі допомагає у госпіалях пораненим військовим.

Саме Акастьолов повідомив, що вночі 13 грудня поліція прийшла до його квартири з обшуками, відпрацьовуючи всі зв’язки підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Підтвердила це і Наталя у коментарях під постом чоловіка.

Акастьолови

Жінка також показала наслідки обшуку в будинку.

Читайте: Убивство Шеремета: слідство назвало основну версію

Обшук у Акастьолових

З інформації у Facebook зрозуміло, що Акастьолов 20 липня 2016 року, тобто у день вбивства, був далеко від Києва.

Акастьолови

Нагадаємо,  у виконанні вбивства Павла Шеремета підозрюють п’ятьох осіб. Фігурантів справи затримали 12 грудня.

Головне версія слідства – дестабілізація ситуації в країні.

Фото: Наталя Горбонос-Акастьолова

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