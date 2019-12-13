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Факты / Украина

Яну Дугарь отправили под домашний арест

Медику Яне Дугарь, которую подозревают в убийстве Павла Шеремета, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Суд

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Фото: Dreamstime

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