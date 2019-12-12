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Факты / Украина / Политика

Яну Дугарь задержали по делу об убийстве Шеремета

В деле об убийстве Павла Шеремета задержали бывшую участницу АТО, которая сейчас проходит службу по контракту Яну Дугарь.

Яну Дугарь задержали по делу об убийстве Шеремета

Военная Яна Дугарь причастна к делу об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета. По версии следствия она, в частности вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и сохраняла у себя дома оружие.

Собранные данные позволяют объективно подозревать в исполнении убийства Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним Лиса), Яну Дугарь и супругов Инну (Пуму) и Владислава (Бучу) Грищенко.

Младший сержант Яна Дугарь – медицинская сестра одного из парашютно-десантных батальонов 25-й бригады. На ее счету сотни спасенных бойцов, за что награждена орденом За мужество III степени.

Читайте: Убийство Шеремета: хронология расследования, которое длится три года

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что дал сроки для раскрытия дела об убийстве Павла Шеремета. Если до того времени не достигнут результата, то руководство МВД сменят.

В убийстве Павла Шеремета подозревают ветеранов АТО и волонтеров

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