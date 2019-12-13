Медику Яні Дугарь, яку підозрюють у вбивстві Павла Шеремета, обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

На засіданні Печерського райсуду Києва медика Яну Дугарь відправили під домашній арешт до 8 лютого 2020 року.

Її підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році.

У захисту Дугарь є п’ять днів для того, щоб оскаржити рішення суду.

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Правоохоронці вважають, що Дугарь вела розвідку біля будинку Шеремета.

Під час підготовки до вбивства, вона нібито робила фотографії камер спостереження біля майбутнього місця злочину.

Варто зазначити, що під час засідання суду були присутні ветерани АТО, однак через велику кількість людей не всім вдалося поміститися в залі.

Нагадаємо, 12 грудня поліцейські затримали кількох людей, яких підозрюють у вбивстві Павла Шеремета. Серед них була екс-учасниця АТО, медик Яна Дугарь.

Слідчі вважають, що у підозрюваної вдома зберігалася зброя.

За інформацією правоохоронців, Шеремета могли вбити у спробі дестабілізувати внутрішню соціально-політичну ситуацію в Україні.

У скоєнні злочину також підозрюють бійця ССО, музиканта Андрія Антоненко і військового медика Юлію Кузьменко.