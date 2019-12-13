PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Яну Дугарь відправили під домашній арешт

Медику Яні Дугарь, яку підозрюють у вбивстві Павла Шеремета, обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Суд

На засіданні Печерського райсуду Києва медика Яну Дугарь відправили під домашній арешт до 8 лютого 2020 року.

Її підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році.

У захисту Дугарь є п’ять днів для того, щоб оскаржити рішення суду.

Читайте: Вбивство Павла Шеремета: як планували та вчинили злочин

Правоохоронці вважають, що Дугарь вела розвідку біля будинку Шеремета.

Під час підготовки до вбивства, вона нібито робила фотографії камер спостереження біля майбутнього місця злочину.

Варто зазначити, що під час засідання суду були присутні ветерани АТО, однак через велику кількість людей не всім вдалося поміститися в залі.

Нагадаємо, 12 грудня поліцейські затримали кількох людей, яких підозрюють у вбивстві Павла Шеремета. Серед них була екс-учасниця АТО, медик Яна Дугарь.

Слідчі вважають, що у підозрюваної вдома зберігалася зброя.

За інформацією правоохоронців, Шеремета могли вбити у спробі дестабілізувати внутрішню соціально-політичну ситуацію в Україні.

У скоєнні злочину також підозрюють бійця ССО, музиканта Андрія Антоненко і військового медика Юлію Кузьменко.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Убивство Шеремета: підозрюваним Антоненку, Кузьменко і Дугарь обирають запобіжний захід (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Убивство Шеремета: підозрюваним Антоненку, Кузьменко і Дугарь обирають запобіжний захід (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Суд обирає запобіжний захід підозрюваним у справі Шеремета
Суд обирає запобіжний захід підозрюваним у справі Шеремета
Волонтери Акастьолови
Справа Шеремета: що відомо про волонтерів Акастьолових
Характеристики позитивні – командування ССО про Антоненка
Характеристики позитивні – командування ССО про Антоненка
Трое испанских футболистов приговорены к 38 годам тюрьмы
Трьох іспанських футболістів засудили до 38 років за зґвалтування неповнолітньої
Убивство Шеремета: поліція вважає організатором музиканта Антоненка
Убивство Шеремета: поліція вважає організатором музиканта Антоненка
У момент вбивства Шеремета Дугарь була в АТО – довідка
У момент вбивства Шеремета Дугарь була в АТО – довідка
Євген Акастьолов
У справі Шеремета обшукали квартиру волонтерів Акастьолових
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка