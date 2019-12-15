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Факты / Украина

В Севастополе затонула списанная подлодка

Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в одной из бухт Севастополя.

В Севастополе затонула списанная подлодка

В ночь на 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул плавучий док со списанной подлодкой.

– Сегодня ночью в Южной бухте затонул плавдок ПД-16. В нем находилась списанная подводная лодка Б-380, – говорится в сообщении.

Подлодка уже всплыла и находится на плаву. Причиной затопления, вероятно, стало техническое состояния дока.

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Официального подтверждения информации пока нет.

По словам очевидцев, с берега видно, что плавдок затонул не полностью, его верхняя часть – несколько метров – находится на поверхности. К месту уже подошел буксир, который устанавливает ограждение. Разлива нефтепродуктов не наблюдается.

Напомним, 12 декабря на авианосце Адмирал Кузнецов произошел пожар во время ремонта. Предварительно, возгорание случилось из-за сварочных работ.

Источник: Интерфакс-Украина

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