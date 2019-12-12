В РФ разбился вертолет, атаковавший украинские корабли в Керчи: экипаж погиб

В России разбился военный вертолет, который атаковал украинские корабли в Керченском проливе в 2018 году.
На юге РФ упал военный вертолет Ми-28 Ночной охотник. В результате авиакатастрофы погибли два офицера 55-го отдельного полка армейской авиации 4-й краснознаменной армии ВВС и противовоздушной обороны РФ.
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На борту вертолета находились заместитель командира полка подполковник Алексей Склянкин и командир эскадрильи майор Руслан Кушниренко.
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По данным InformNapalm, вертолеты Ка-28 55-го полка атаковали украинские катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу в Керченском проливе.
Ранее Факты ICTV писали, что в штате Южная Дакота в США
, в результате которой погибли девять человек. произошла авиакатастрофа
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