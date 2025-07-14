Рианна привела детей на премьеру Смурфиков в кино и показала животик в новом образе

Певица Рианна, которая в третий раз беременна от рэпера A$AP Rocky, появилась на премьере нового мультфильма Смурфики в кино в Лос-Анджелесе.

На красную, вернее голубую, дорожку она вышла вместе со своими сыновьями – трехлетним RZA Athelston и Riot Rose, которому скоро исполнится два года.

Рианна вывела детей в свет

Звезда держала детей за руки и улыбалась перед камерами. Для мероприятия она выбрала роскошный шоколадный образ от креативного директора Saint Laurent Энтони Ваккарелло.

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Рианна надела кружевной топ, пышную юбку и кожаную куртку. Волосы артистка собрала в высокую изысканную прическу.

Особенно трогательным моментом стала встреча малышей с папой Смурфом – мальчики были в восторге.

В новом мультфильме о приключениях гномов, которых легко узнать по голубому цвету кожи, Рианна озвучила главную героиню Смурфетту. Также недавно она представила новую песню Friend of Mine, которая стала первым треком артистки после длительной паузы.

Образы Рианны на промоакциях Смурфиков в кино

Это уже не первое появление Рианны на мероприятиях, связанных с фильмом. В конце июня она побывала на мировой премьере Смурфиков в кино в Брюсселе вместе с любимым A$AP Rocky. Тогда она поразила публику образом от Chanel, на создание которого ушло 840 часов.

Напомним, Рианна объявила о третьей беременности во время Met Gala в мае 2025 года, где восхитила образом от Marc Jacobs. Она выбрала для благотворительного бала короткий пиджак, шерстяной корсет и асимметричную юбку с глубоким разрезом, стилизованную под еще один пиджак.

Источник : People

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