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Обсудили усиление ПВО: Зеленский встретился с Келлогом в Киеве

Зеленський - Келлог
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с генералом Китом Келлогом, специальным представителем американского президента. Стороны провели продуктивную беседу.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Встреча Зеленского с Келлогом

По словам президента, во время встречи с Китом Келлогом обсудили массированные атаки РФ на гражданское население и критическую инфраструктуру и закупку Украиной систем противовоздушной обороны, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой.

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Владимир Зеленский сообщил спецпредставителю, что только в июне россияне запустили по Украине более 330 ракет, в том числе 80 баллистических, более 5 тыс. ударных дронов и 5 тыс. авиабомб.

Также Зеленский и Кит Келлог обсудили общую ситуацию на поле боя и потребности Сил обороны.

— И конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает. Надеемся на лидерство Соединенных Штатов, ведь понятно, что Москва не остановится, если ее неадекватные амбиции не остановить силой, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также поблагодарил президента Дональда Трампа за сигналы поддержки Украины и позитивные решения для обеих стран.

— Мы благодарны президенту США за все его послания и действительно сильные решения по возобновлению поставок для нас. Мы благодарны за двухпартийную поддержку (законопроект Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, который поддержали уже более 80 сенаторов), — сказал глава государства.

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Источник: Офис президента

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Война в УкраинеВладимир ЗеленскийКіт КеллогСША
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