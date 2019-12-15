У Севастополі затонув списаний підводний човен

Плавучий док зі списаним підводним човном затонув в одній з бухт Севастополя.

У ніч на 15 грудня в Південній бухті Севастополя затонув плавучий док зі списаним підводним човном.

– Сьогодні вночі в Південній бухті затонув плавдок ПД-16. У ньому знаходився списаний підводний човен Б-380, – йдеться у повідомленні.

Підводний човен вже сплив і знаходиться на плаву. Причиною затоплення, ймовірно, став технічний стан дока.

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Офіційного підтвердження інформації поки немає.

За словами очевидців, з берега видно, що плавдок затонув не повністю, його верхня частина – кілька метрів – знаходиться на поверхні. До місця вже підійшов буксир, який встановлює огорожу. Розливу нафтопродуктів не спостерігається.

Нагадаємо, 12 грудня на авіаносці Адмірал Кузнєцов сталася пожежа під час ремонту. Попередньо, загоряння сталося через зварювальні роботи.