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Факты / Украина / Политика

Всего один комментарий: РосСМИ показали “интервью” с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал российским журналистам о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Всего один комментарий: РосСМИ показали “интервью” с Зеленским

Телеканал Россия 1 показал комментарий президента Украины Владимира Зеленского российским журналистам в кулуарах встречи в нормандском формате в Париже, которое росСМИ анонсировали ранее как “полноценное интервью”.

Зеленский коротко рассказал российским журналистам о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Украинский лидер высказал мнение, что встречи подобного формата дают возможность положить конец войне на Донбассе.

– Через 4 месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов, — подчеркнул президент Украины.

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Он также сообщил, что у украинской стороны “немножко другие взгляды” на Минские соглашения, но главное – положено начало общению.

Напомним, Кремль настаивает на том, что возвращение Киеву контроля над границей с РФ может произойти только после выборов на Донбассе.

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