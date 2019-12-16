Медведчука могут лишить звания заслуженного юриста: петиция набрала голоса

Петиция о лишении Виктора Медведчука звания заслуженного юриста Украины набрала достаточно голосов для рассмотрения.

Петиция о лишении нардепа Виктора Медведчука звания заслуженного юриста Украины набрала более 25 тыс. голосов.

Согласно регламенту, теперь петицию должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте: Обыски в офисе Медведчука: СБУ отрицает причастность к нардепу

В ней говорится, что Медведчука должны лишить почетного звания из-за ненадлежащей защиты Василия Стуса и других диссидентов.

Петиция набрала 25 тыс. 658 голосов.

Напомним, во время суда в 1980 году Виктор Медведчук был государственным адвокатом Василия Стуса, которого обвиняли в антисоветской пропаганде. Тогда защитник признал обвинения правомерными. Стуса приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 лет ссылки. В лагере он умер, якобы из-за остановки сердца.