Сколько ФЛП заплатят государству в 2020 году

Государственная налоговая служба Украины обнародовала размеры налогов и единого социального взноса (ЕСВ) для физических лиц-предпринимателей, которые начнут действовать с 2020 года.

Изменения в размерах социальных взносов и налога для ФЛП связанные с вступлением в силу бюджета на 2020 год, в котором депутаты и правительство пересмотрели размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Так, минимальная заработная плата с 1 января 2020 составит 4 723 грн.

ФЛП первой группы системы налогообложения с 1 января 2020 придется заплатить 1 249,26 грн в месяц (1039 грн ЕСВ и 210,2 грн единого налога).

ФОП второй группы – 1 983,66 грн в месяц (1039 грн ЕСВ и 944,6 грн единого налога).

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Для ФЛП третьей группы размер единого налога будет зависеть от размера дохода и системы, которую выберет плательщик: 3% от дохода за месяц для тех, кто платит налог на добавленную стоимость (НДС) и 5% от дохода для тех, кто его не платит.

Размер ЕСВ составит 1039,06 грн в месяц.

Напомним, Дмитрий Дубилет вместе с народным депутатом от фракции Голос Ярославом Железняком зарегистрируют законопроект, который упрощает взаимодействие ФЛП с налоговой службой.

Источник: ГНС