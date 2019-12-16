Убийство Шеремета: Кузьменко согласилась сотрудничать со следствием

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко согласилась сотрудничать со следствием.

Адвокат Юлии Кузьменко Влад Добош сообщил, что его подзащитная согласна сотрудничать со следствием.

– Я готова к полному сотрудничеству и взаимодействию со следствием. Я готова к допросам, любым экспертизам и следственным действиям. Я с достоинством вынесу эти унижения. Когда будет установлена моя непричастность, за мои унижения ответит перед законом и моралью каждый, кто подписал лживые экспертизы, кто подписал лживые обвинения, кто вынес заведомо незаконные решения. Я также публично растопчу репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи, которые причастны к этому делу, – сказала она.

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Адвокат заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

По его словам, старший следователь Василий Бирко, который подписал подозрение, отсутствует на месте и его не будет еще неделю.

– Предложил мне сдать ходатайство через канцелярию. Лично следователю под роспись хочу. Определяют, кого ко мне прислать. Посмотрю, как быстро дадут материалы на ознакомление. Хочу сегодня, – добавил Добош.

Напомним, 12 декабря Нацполиция задержала нескольких человек по подозрению в причастности к убийству Павла Шеремета. Одной из задержанных была Юля Кузьменко.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что она может быть женщиной-киллером, которую видели на камерах наблюдения.

Следователи считают, что мотивом для убийства журналиста была дестабилизация внутренней социально-политической ситуации в Украине.

13 декабря Кузьменко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.