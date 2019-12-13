Во время заседания суда военному медику Юле Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

На заседании Печерского райсуда Киева военному врачу и волонтеру Юле Кузьменко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.

Ее подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.

Следователи считают, что именно Кузьменко заложила взрывчатку под автомобиль журналиста.

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На заседании суда присутствовали ветераны АТО.

Особенности помещения не дали возможности всем желающим попасть на заседание, из-за чего в коридоре образовалась большая очередь из людей.

Напомним, 12 декабря Нацполиция задержала нескольких человек по подозрению в причастности к убийству Павла Шеремета. Одной из задержанных была Юля Кузьменко.

Тогда экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что она может быть женщиной-киллером, которую видели на камерах наблюдения.

Следователи считают, что мотивом для убийства журналиста была дестабилизация внутренней социально-политической ситуации в Украине. В совершении преступления также подозревают бойца ССО, музыканта Андрея Антоненко и медсестру Яну Дугарь.