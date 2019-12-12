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Убийство Шеремета: полиция задержала волонтера Юлию Кузьменко

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета полиция задержала военного медика и волонтера Юлию Кузьменко.

Юлія Кузьменко

О задержании в Киеве военного медика и волонтера Юлии Кузьменко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета сообщил ее адвокат Влад Добош.

Он сказал, что женщине инкриминируют умышленное убийство.

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Игорь Мосийчук также подтвердил задержание Кузьменко.

По его словам, возможно, она является женщиной-киллером с камер наблюдения.

Ранее полиция пришла с обысками к музыканту Андрею Riffmaster Антоненко. Ему тоже предъявляют убийство журналиста Павла Шеремета.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета задержали. По согласию ГПУ им вручают подозрение.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля.

Фото: Юлія Кузьменко

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