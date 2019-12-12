PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Что известно о Юлии Кузьменко

Что известно о волонтере и медике Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, читайте на Фактах ICTV.

Юлія Кузьменко

Юлия Кузьменко – известный волонтер, военный медик, детский врач-кардиолог.

По информации с ее страницы в соцсети, с 2003 года она работает в Научно-практическом центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава – заведует отделением рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии.

До этого – с 2002-го по 2006 год – была врачом в Институте Амосова.

Также она является волонтером инициативы Евромайдан-SOS.

Читайте: Что известно об Андрее Riffmaster Антоненко

В 2016 году Кузьменко получила президентскую награду За гуманитарное участие в антитеррористической операции и волонтерскую премию Евромайдан SOS-2016.

Напомним, Юлию Кузьменко задержали 12 декабря в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Фото: Юлія Кузьменко

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Убийство Павла Шеремета: как планировали и совершили преступление
Убийство Павла Шеремета: как планировали и совершили преступление
Убийство Шеремета: следствие назвало основную версию
Убийство Шеремета: следствие назвало основную версию
Биография Пумы Инны Грищенко: что известно об исполнительнице убийства Шеремета
Биография Пумы Инны Грищенко: что известно об исполнительнице убийства Шеремета
Убийство Шеремета: как МВД вышло на подозреваемых
Убийство Шеремета: как МВД вышло на подозреваемых
Убийство Павла Шеремента: опасны ли ветераны для общественности
Убийство Павла Шеремента: опасны ли ветераны для общественности
Авто Шеремета минировал детский хирург, помогал – АТОшник – следствие
Авто Шеремета минировал детский хирург, помогал – АТОшник – следствие
Подозреваемые в убийстве Шеремета обсуждали устранение Маруси Звиробий
Подозреваемые в убийстве Шеремета обсуждали устранение Маруси Звиробий
В честь Павла Шеремета назвали сквер в Киеве
В честь Павла Шеремета назвали сквер в Киеве
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка