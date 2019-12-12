Что известно о волонтере и медике Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, читайте на Фактах ICTV.

Юлия Кузьменко – известный волонтер, военный медик, детский врач-кардиолог.

По информации с ее страницы в соцсети, с 2003 года она работает в Научно-практическом центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава – заведует отделением рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии.

До этого – с 2002-го по 2006 год – была врачом в Институте Амосова.

Также она является волонтером инициативы Евромайдан-SOS.

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В 2016 году Кузьменко получила президентскую награду За гуманитарное участие в антитеррористической операции и волонтерскую премию Евромайдан SOS-2016.

Напомним, Юлию Кузьменко задержали 12 декабря в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Фото: Юлія Кузьменко