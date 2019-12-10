Украина готова к газовой войне с РФ в переговорах по транзиту – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук допускает возможность газовой войны с Россией во время переговоров по транзиту после 1 января 2020 года.

Алексей Гончарук, комментируя результаты переговоров в нормандском формате, подчеркнул, что Украина достигла своей цели в газовом вопросе – вывела вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации на Донбассе.

– Не договорились о контракте, но этого и не должно было состояться в Париже. Украина будет договариваться о газе в дальнейшем, возможно, непросто, возможно – с газовой войной. Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а Северный поток-2 не достроен, – подчеркнул глава правительства.

По его словам, Украине нужен долгосрочный контракт.

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Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина готова к следующей зиме, но он не может предсказать действия Газпрома.