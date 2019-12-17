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Факты / Украина

КС признал конституционным уменьшение количества депутатов Рады – СМИ

Конституционный суд признал законопроект изменений в Основной закон об уменьшении количества народных депутатов конституционным.

Конституційний суд

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