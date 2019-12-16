Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект О внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

Владимир Зеленский в пятницу, 13 декабря, внес в Верховную Раду законопроект №2598 О внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Сегодня появился его текст.

Документ, предложенный главой государства, был зарегистрирован в Верховной Раде 13 декабря.

Предполагается законодательное урегулирование вопросов административно-территориального устройства Украины, в частности порядка образования, ликвидации, установления и изменения границ, наименование и переименование громад.

В случае принятия председателем громады или ее советом акта, не соответствующего Конституции Украины президент по представлению префекта приостанавливает действие соответствующего акта и временно останавливает полномочия председателя громады и состава такого совета, назначая временного государственного уполномоченного.

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В случае признания КС Украины акта не соответствующим Конституции, Верховная Рада по представлению президента досрочно прекращает их полномочия и назначает внеочередные выборы.

– Таким образом, предлагаемые законопроектом изменения соответствуют европейским и международным стандартам, учитывают выводы и замечания Венецианской комиссии, – подчеркивается в пояснительной записке.

Проект закона №2598

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что децентрализация в Украине продолжается и ее нужно будет провести на оккупированных территориях после их возвращения.