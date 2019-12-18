График работы метро и наземного транспорта в Киеве в новогоднюю ночь продлят на три часа – до 3.00.

Директор Департамента культуры Диана Попова сообщила, что общественный транспорт Киева продлит свою работу в новогоднюю ночь.

График работы транспорта в Киеве в новогоднюю ночь:

Киевский метрополитен будет работать до 3.00 1 января.

Наземный общественный транспорт до 3.00 1 января.

Фуникулер будет работать круглосуточно.

Попова напомнила, что произойдут изменения в маршрутах общественного транспорта в связи с общегородскими праздничными мероприятиями.

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19, 22, 24, 25, 31 декабря и 1 и 7 января по Владимирскому проезду будет запрещено движение всех видов транспортных средств.

В субботу, воскресенье и праздничные дни предусмотрено открыть дорожное движение по улице Крещатик. В маршруты транспорта будут внесены соответствующие изменения.

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