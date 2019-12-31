Графік роботи метро та наземного транспорту в Києві в новорічну ніч продовжать на три години – до 3.00.

Директор Департаменту культури Діана Попова повідомила, що громадський транспорт Києва продовжить свою роботу в новорічну ніч.

Графік роботи транспорту в Києві в новорічну ніч:

Київський метрополітен працюватиме до 3.00 1 січня.

Наземний громадський транспорт до 3.00 1 січня.

Фунікулер працюватиме цілодобово.

Попова нагадала, що відбудуться зміни в маршрутах громадського транспорту у зв’язку з загальноміськими святковими заходами.

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19, 22, 24, 25, 31 грудня і 1 і 7 січня Володимирським проїздом буде заборонено рух всіх видів транспортних засобів.

В суботу, неділю та святкові дні передбачено відкрити дорожній рух вулицею Хрещатик. У маршрути транспорту будуть внесені відповідні зміни.

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