PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На Новий рік 2020 у Києві продовжать роботу транспорту – графік

Графік роботи метро та наземного транспорту в Києві в новорічну ніч продовжать на три години – до 3.00.

На Новий рік 2020 у Києві продовжать роботу транспорту – графік

Директор Департаменту культури Діана Попова повідомила, що громадський транспорт Києва продовжить свою роботу в новорічну ніч.

Графік роботи транспорту в Києві в новорічну ніч:

  • Київський метрополітен працюватиме до 3.00 1 січня.
  • Наземний громадський транспорт до 3.00 1 січня.
  • Фунікулер працюватиме цілодобово.

Попова нагадала, що відбудуться зміни в маршрутах громадського транспорту у зв’язку з загальноміськими святковими заходами.

Читайте: Як працюють банки на Новий рік 2020

19, 22, 24, 25, 31 грудня і 1 і 7 січня Володимирським проїздом буде заборонено рух всіх видів транспортних засобів.

В суботу, неділю та святкові дні передбачено відкрити дорожній рух вулицею Хрещатик. У маршрути транспорту будуть внесені відповідні зміни.

Раніше ми розповідали, скільки днів відпочиватимуть українці на Новий рік 2020 та Різдво.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка