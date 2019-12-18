Держитесь: Кузьменко написала письмо матери Шеремета

Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко написала письмо матери журналиста, в котором назвала расследование шоу.

Адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош опубликовал письмо своей клиентки к матери журналиста Павла Шеремета.

– Мы с вами не знакомы лично, но уже, к сожалению, знакомы заочно. Я не буду писать и убеждать вас, что я здесь ни при чем – я хочу, чтобы вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств, на проведении которых я настаиваю, – написала она.

Кузьменко назвала шоу, происходящее в деле об убийстве Шеремета.

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Волонтер извинилась и выразила ей сочувствие.

Также она надеется, что когда-нибудь полиция найдет убийц ее сына.

– Вы пережили то, что боится пережить каждая мать больше всего на свете. Смерть своего ребенка. Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти. Извините, но вам придется снова увидеть, что из смерти вашего сына делают шоу с нашим участием. Простите нашу страну за это. Я просто пожелаю то, чтобы однажды перед вами поставили настоящих убийц и вы могли бы посмотреть им в глаза. Держитесь, – говорится в письме.

Напомним, 12 декабря Нацполиция задержала нескольких человек по подозрению в причастности к убийству Павла Шеремета. Одной из задержанных была Юля Кузьменко.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что она может быть женщиной-киллером, которую видели на камерах наблюдения.

Следователи считают, что мотивом для убийства журналиста была дестабилизация внутренней социально-политической ситуации в Украине.

13 декабря Кузьменко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.