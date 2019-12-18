PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Держитесь: Кузьменко написала письмо матери Шеремета

Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко написала письмо матери журналиста, в котором назвала расследование шоу.

Держитесь: Кузьменко написала письмо матери Шеремета

Адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош опубликовал письмо своей клиентки к матери журналиста Павла Шеремета.

– Мы с вами не знакомы лично, но уже, к сожалению, знакомы заочно. Я не буду писать и убеждать вас, что я здесь ни при чем – я хочу, чтобы вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств, на проведении которых я настаиваю, – написала она.

Кузьменко назвала шоу, происходящее в деле об убийстве Шеремета.

Читайте: Что известно о Юлии Кузьменко

Волонтер извинилась и выразила ей сочувствие.

Также она надеется, что когда-нибудь полиция найдет убийц ее сына.

– Вы пережили то, что боится пережить каждая мать больше всего на свете. Смерть своего ребенка. Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти. Извините, но вам придется снова увидеть, что из смерти вашего сына делают шоу с нашим участием. Простите нашу страну за это. Я просто пожелаю то, чтобы однажды перед вами поставили настоящих убийц и вы могли бы посмотреть им в глаза. Держитесь, – говорится в письме.

Напомним, 12 декабря Нацполиция задержала нескольких человек по подозрению в причастности к убийству Павла Шеремета. Одной из задержанных была Юля Кузьменко.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что она может быть женщиной-киллером, которую видели на камерах наблюдения.

Следователи считают, что мотивом для убийства журналиста была дестабилизация внутренней социально-политической ситуации в Украине.

13 декабря Кузьменко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дело Шеремета: Антоненко отказался давать показания
Дело Шеремета: Антоненко отказался давать показания
Подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета являются предположением – МВД
Подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета являются предположением – МВД
Убийство Шеремета: опубликована британская экспертиза
Убийство Шеремета: опубликована британская экспертиза
Яна Дугарь
Убийство Шеремета: адвокат Дугарь заявил о запугивании свидетелей
Юлія Кузьменко
Убийство Шеремета: Кузьменко согласилась сотрудничать со следствием
Олег Сенцов
Сейчас есть два варианта – Сенцов о деле об убийстве Шеремета
Не должно быть сомнений в доказательствах – Коляда о деле Шеремета
Не должно быть сомнений в доказательствах – Коляда о деле Шеремета
Арсен Аваков
Во время обыска по делу об убийстве Шеремета нашли мину – Аваков
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка