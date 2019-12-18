Украинцам запретят выезжать в РФ по внутренним паспортам

Пересекать границу с РФ можно будет только по заграничному паспорту. Нововведение заработает с 1 марта 2020 года.

Пересечение границы с Россией будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих на территорию РФ.

Нововведение заработает с 1 марта 2020 года.

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По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, это позволит уменьшить время прохождения пограничного контроля

– Во время въезда граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба будет осуществлять беспрепятственный пропуск также по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении, – добавил Гончарук.

Ранее Факты ICTV писали, что Верховная Рада приняла закон, предусматривающий упрощение процедуры получения паспортов лицами, которые проживают в зоне проведения ООС или выехали из нее.